Spetalen ut av tre aksjer

Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Arne Blystad gikk tungt inn i Nordic Aqua Partners som hjørnestensinvestorer da oppdrettsselskapet gikk på børs tilbake i desember.

Nordic Aqua hentet i en emisjon nær 590 millioner kroner til kurs 81 kroner som trekløveret tok store jafs av. Aksjen klatret til så høyt som 98 kroner i januar, men er nå nede i 79 kroner.

Nordic Aquas aksjonærlister, sist oppdatert 12. februar, viser at Spetalens Tycoon Industrier har falt ut av listen.

Arne Fredlys Apollo Asset Ltd. eier fremdeles 100.000 aksjer i selskapet, tilsvarende like under 1 prosent av utestående, men har solgt seg ned fra den opprinnelige posten på 300.000 aksjer. Arne Blystad eier gjennom Songa Capital rett over 200.000 aksjer og dermed nær 2 prosent av utestående aksjer.

Tycoon Industrier er også ute av aksjonærlistene i The Kingfish Company, oppdatert 17. februar. Spetalen satset også titalls millioner i Proximar Seafood , men er nå ute av listen over de største aksjonærene, sist oppdatert i dag.

Det var E24 som først omtalte saken.