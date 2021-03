Pareto Securities: – Aksjen kan stige 40 prosent

Pareto Securities hever kursmålet på Salmon Evolution Holding fra 9 til 10 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Ifølge TDN Direkt er estimatene blant annet oppdatert for å reflektere et lavere enn ventet egenkapitalbidrag til joint venture-selskapet i Sør-Korea.

DNB Markets har nylig løftet kursmålet på aksjen fra 10 til 11 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling. Bakgrunnen for oppjusteringen var Salmon Evolutions nye joint venture med Dongwon Industries i Sør-Korea.

Tirsdag presenterte selskapet sine kvartalstall. Salmon Evolution hadde ingen driftsinntekter i fjerde kvartal og noterte et nettoresultat på minus 1,2 millioner kroner. For 2020 sett under ett endte nettoresultatet på minus 17 millioner kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 7,15 kroner etter en oppgang på 2,1 prosent. For at det nye kursmålet til Pareto Securities skal innfris må aksjen stige ytterligere 40 prosent. Dersom DNB Markets treffer med sitt kursmål er oppsiden på mer enn 50 prosent.