Ved børsens stengetid i går varslet Salmon Evolution en emisjon på 450-550 millioner kroner.

Snaue to timer over midnatt kunne selskapet opplyse om at 83.333.333 aksjer var plassert til kurs 6,00 kroner, tilsvarende et bruttoproveny på rundt 500 millioner kroner.

Emisjonen mot norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer var betydelig overtegnet.

10 mill. fra Halsebakk

Primærinnsidere, ansatte i selskapet og eksisterende aksjonærer hadde på forhånd tegnet seg for aksjer til like over 100 millioner kroner.

Roger Halsebakks Ronja Capital II AS, representert av styreleder Tore Tønseth, tegnet seg for 1.666.666 aksjer, og vil etter emisjonen eie 26.687.687 aksjer. Dongwon Industries tegnet seg for 4.416.666 aksjer, og er oppe i 16.044.572 aksjer.

Fem styremedlemmer deltok også i emisjonen, i tillegg til finansdirektør Trond Håkon Schaug-Pettersen.

Dette går pengene til

Nettoprovenyet fra emisjonen vil foruten generelle selskapsformål gå til finansiering av første fase i Indre Harøy-prosjektet, samt et estimert kontantbehov på 200 millioner til samarbeidet i Sør-Korea.

Selskapet annonserte sent i februar en joint venture med sjømatgigant Dongwon i Sør-Korea.

Endringer i styret

Videre opplyser selskapet at styret, i forbindelse med den planlagte ASA-konverteringen og noteringen på Oslo Børs i løpet av 2021, vil foreslå for generalforsamlingen visse endringer i dagens styresammensetning for å oppfylle ASA-kravene.

Etter fullført emisjon og konvertering forventes Frode Håkon Kjølås å gå ut av styret, mens Janne Grethe Strand Aasnæs og Ingvild Vartdal forventes å komme inn som nye medlemmer.