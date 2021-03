Pelham Long/Short Small Cap Master Fund har kjøpt 139.000 aksjer i Atlantic Sapphire og har dermed økt eierandelen over 5 prosent. Aksjene ble kjøpt for 141,13 kroner stykket, hvilket betyr at fondet la 19,6 millioner kroner på bordet.

Etter denne transaksjonen har Pelham Long/Short Small Cap Master Fund nesten 4,1 millioner aksjer Atlantic Sapphire, hvilket tilsvarer en eierandel på 5,08 prosent.