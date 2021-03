DNB Markets tar opp dekning på The Kingfish Company, noe som har resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 34 kroner.

«Selskapet produserer fisk med samme navn fra landbasert anlegg i Nederland og tar sikte på oppstart av en tilsvarende produksjon i USA. Fisken oppnår relativt sett høye priser, opp mot det dobbelte pr. kg i forhold til laks, og har tradisjonelt vært etterspurt i Japan. Målsettingen er nå å tilby dette alternativet til premiumsegmentet også i Europa og USA», skriver meglerhuset.

Produksjonen ble igangsatt i 2018 og etter en utviklingsfase venter DNB Markets at omsetningen vil stige fra 4 millioner euro i 2020 til 15 millioner euro i 2022 og videre til 66 millioner euro i 2023.

I estimatene til DNB Markets har tallknuserne lagt til grunn en produksjonsøkning til 46k tonn i 2028, en EBIT på 4,30 euro pr. kg og en neddiskonteringsrente på 8,4 prosent.

Fredag endte kursen på 26 kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige litt over 30 prosent.