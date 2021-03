Fornøyde med fiskeriavtalene

Norge inngikk tirsdag en avtale om felles forvaltning av bestandene i Nordsjøen med EU og Storbritannia.

De tre partene har vært i forhandlinger om fiskeriavtale for 2021 siden nyttår, og i tillegg har Norge og EU inngått topartsavtaler om Nordsjøen og Skagerrak, samt naboskapsavtale om Sverige. Dette gir partene adgang til å fiske i hverandres soner og kvotebytte.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske havgående fiskeflåten Fiskebåt har anbefalt at avtalene ble inngått, og nå sier de seg fornøyde med den nye fiskeriavtalen.

– Vi er tilfreds med at disse avtalene er inngått og er glad for at partene har kommet fram til enighet i forhandlingene, sier Audun Maråk, adm. direktør i Fiskebåt.

– Avtalen gir en redusert kvotebyttebalanse som fører til reduserte fiskemuligheter for den havgående flåten. Det er viktig at flåtegruppene som blir spesielt hardt rammet blir kompensert gjennom frigjort tredjelandskvote, sier Maråk.