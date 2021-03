Mowi skal øke farten med «Smart Farming»

(Saken er oppdatert)

John Fredriksens laksekjempe Mowi lanserer planer for volumvekst, kostnadsforbedringer, bærekraft og effektivisering gjennom digitalisering under kapitalmarkedsdagen. Målet for de strategiske satsningsområdene er å ytterligere styrke posisjonen til verdens største lakseoppdretter frem mot 2025.

For sistnevnte satsningsområde har laksegiganten utviklet sin egen «Mowi 4.0 strategi» som skal effektivisere driften gjennom digitalisering og automatisering av hele verdikjeden.

– Mitt tips er at dette totalt vil forandre industrien om noen få år. Det gir åpenbart muligheter, spesielt for større aktører som Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi under kapitalmarkedsdagen.

– Artificial Intelligence og maskinlæring vil utkonkurrere arbeidskraft, som gir store muligheter i selskapets mer enn 30 fabrikker.

Konsernsjefens vyer om hvordan laksegiganten skal lykkes de kommende årene ga lite utslag i aksjekursen. Ved 16-tiden var Mowi-aksjen svakt opp 0,4 prosent og ble handlet for 213 kroner. Det seneste året er imidlertid aksjen opp drøye 23 prosent på Oslo Børs.

Lanserer «Smart Farming»

Mowis nyhet under kapitalmarkedsdagen – og en sentral del av strategien for å sikre vekst – er lanseringen av «Smart Farming» i havbruksvirksomheten.

Den nye teknologien skal øke produktiviteten og bidra til volumvekst, senke kostnadene, bedre fiskevelferden og styrke bærekraften, ifølge konsernsjefen.

– Den fjerde industrielle revolusjonen er over oss, og gir oss en rekke muligheter. Full digitalisering av Mowi Farming Norway innen 2025 er et hårete mål, men selskapet er fullt ut forpliktet til dette målet på grunn at dets viktighet, sier Vindheim.