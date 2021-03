Mowi digitaliserer hele verdikjeden

John Fredriksens laksekjempe Mowi lanserer planer for volumvekst, digitalisering og kostnadsforbedringer under kapitalmarkedsdagen.

Oppdretteren skal effektivisere lakseoppdretten gjennom digitalisering og automatisering av hele verdikjeden.

– Mitt tips er at dette totalt vil forandre industrien om noen få år. Dette gir åpenbart muligheter, spesielt for større aktører som Mowi, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi under kapitalmarkedsdagen.

– AI og maskinlæring vil utkonkurrere arbeidskraft, som gir store muligheter i selskapets mer enn 30 fabrikker. Markedet er fragmentert med få forskjeller mellom andre, tredje og fjerde største produsent, og jeg vil derfor ikke bli overrasket om man ser ytterligere konsolidering i industrien.

Verdens største lakseoppdretter har utviklet sin egen «Mowi 4.0 strategi» for å effektivisere driften gjennom digitalisering og automatisering.

«Smart Farming»

En sentral del av strategien er å introdusere «Smart Farming» teknologier i havbruksvirksomheten, som ikke bare vil forbedre produktivitet og kostnader, men også vil bidra til bedret fiskevelferd og økt bærekraft, ifølge konsernsjefen.

Mowi Farming Norge planlegger å ha implementert «Smart Farming» innen 2025.

– Full digitalisering av Mowi Farming Norway innen 2025 er et hårete mål, men selskapet er fullt ut forpliktet til dette målet på grunn at dets viktighet.

Ved hjelp av avansert bildeteknologi og intelligente sensorer vil Mowi utføre sanntidsovervåkning av biomasse, digital lusetelling, autonom fôring og monitorering av fiskevelferd. Store datamengder kombinert med maskinlæring og kunstig intelligens vil gjøre det mulig for Mowi å produsere mat på en enda mer effektiv og bærekraftig måte, hevder selskapet.

Ved å konstant overvåke fiskens adferd og helse, kan selskapet i større grad være proaktiv enn reaktiv i håndtering av biologiske utfordringer.

Laksekjempen har stor tro på at «Smart Farming» vil gi selskapet klare skalafordeler i sjøfasen, enn hva som har vært tilfelle så langt.

Grønn finansiering

Mowi har også mål om at 100 prosent av finansieringen skal være «grønn» innen 2026. Det sier finansdirektør Kristian Ellingsen i Mowi under selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

– 10 prosent av dagens finansiering er grønn og vi forventer at dette øker til 80 prosent i 2022 og 100 prosent i 2026, sier finansdirektøren.