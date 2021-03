Vestlandsoppdrettere tapte mot staten

Årsaken for søksmålet var at oppdretterne i produksjonsområdet mellom Nordhordland og Stad ble pålagt å kutte produksjonen gjennom «trafikklyssystemet».

Produksjonsområdet fikk rødt lys og alle selskapene i området måtte redusere matproduksjonen med 6 prosent.

Oppdretterne gikk til søksmål mot myndighetene fordi de mente at det ikke var faglig grunnlag for sin beslutning, som var basert på høye lakselusnivåer i området, skriver iLaks.

I en epost til NTB skriver fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at han var glad for at staten har vunnet saken fullt ut.

– Dommen er omfattende, og vi vil sammen med Regjeringsadvokaten bruke tid fremover til å sette oss nøye inn i premissene, sier Ingebrigtsen.

I domsslutningen kommer det fram at oppdrettsselskapene er dømt til å betale sakskostnader på 1,8 millioner kroner, melder Bergens Tidende.