60 har søkt om å øke i lakseoppdrett

Mattilsynet har mottatt 60 søknader om kapasitetsøkning for lakseoppdrett, skriver tilsynet på sine hjemmesider. Søknadene behandles fortløpende, og resultatene offentliggjøres i bolker.

TDN Direkt omtalte saken først.

Gjengangere på søkerlisten er Eide Fjordbruk (åtte søknader), Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg/Fiskefarm (syv søknader hver). SalMar og Cermaq har søkt tre ganger hver.

Ifølge tilsynet åpner Nærings- og fiskeridepartementet i produksjonsområdeforskriften for at oppdrettslokaliteter som oppfyller strenge vilkår til lave nivåer av lakselus og lite bruk av legemiddelbehandlinger mot lakselus, kan kvalifisere for unntak fra et eventuelt nedtrekk i produksjonsområdet.

I tillegg åpner unntaksordningen for vekst. Les mer om ordningen her.