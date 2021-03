Norcod-ekspansjon er «viktig milepæl»

Norcod etablerer ny lokalitet i Meløy kommune i Nordland, går det frem av en pressemelding torsdag. Selskapet karakteriserer etableringen som «en ny, viktig milepæl» på vei mot helårlig oppdrett av fersk torsk.

– Dette er et stort skritt mot å nå våre produksjonsmål for 2025, sier driftsdirektør Rune Eriksen i en kommentar.

Norcod har nå tillatelser til å drive oppdrett av over 10.000 tonn (maksimalt tillatt biomasse) torsk per år.

Ansettelser i gang

Eriksen fremhever Meløy for et ideelt kaldtvannshabitat og nærhet til selskapets vekstanlegg i Bodø. Sistnevnte gir kortere avstander for frakt av yngel.

Norcod har gjort sin første ansettelse på Meløy-anlegget, og er i ferd med å ansette ytterligere seks personer.

Salget fra den første slakten begynner i sommer, og selskapet er allerede i gang med sin andre fulle produksjonssyklus for slaktevolum i 2022.