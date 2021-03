Meglerhus starter dekning av tre landbaserte oppdrettere

Fearnley Securities starter dekning av de tre landbaserte oppdretterne Andfjord Salmon, Atlantic Sapphire og Salmon Evolution med tre tilhørende kjøpsanbefalinger, fremgår det av en ny analyse, melder TDN Direkt.

Kursmålet på Atlantic Sapphire settes til 162 kroner, Andfjord Salmon til 80 kroner og Salmon Evolution til ni kroner.

Fredag stengte sjømataksjene til henholdsvis 139,5 kroner, 51,80 kroner og 6,33 kroner.

Fearnley Securities mener på generell basis at den landbaserte oppdrettsøkonomien er mer attraktiv etter mange år med høye laksepriser, på grunn av lavere tilbudsvekst, i tillegg til en kostnadsvekst for tradisjonelle oppdrettere.

«Vi identifiserer to millioner tonn i planlagt kapasitet, men anslår at en brøkdel av prosjektene vil bli realiserte på grunn av flaskehalser i industrien over årene. Som sådan kommer risikoen ned for selskapene som har kommet lengst i utviklingen, som gir attraktive investeringsmuligheter», skriver sjømatanalytiker Nils Thommesen i Fearnley, ifølge TDN Direkt.