Nordic Halibut rigger til for børsnotering

Kveiteoppdretteren Nordic Halibut har engasjert Pareto Securities og SpareBank 1 Markets for en planlagt rettet emisjon av nye aksjer med en bruttoproveny på inntil 270 millioner kroner, og for opptak til handel på Euronext Growth Oslo. Det kommer frem i en pressemelding mandag.

Over 50 prosent i emisjonen

Prisen pr. aksje i den rettede emisjonen er satt til 22,50 kroner, noe som gir en verdsettelse før emisjonen på 402 millioner kroner. I tillegg vil det være overtildelingsopsjon for opptil 30 millioner kroner cirka, som representerer rundt 11 prosent den private emisjonen.

Tre investorer har allerede forpliktet seg til å tegne og vil bli tildelt aksjer for et samlet beløp på 67 millioner kroner. I tillegg har visse eksisterende aksjonærer forpliktet seg til å tegne aksjer for til sammen 82 millioner kroner. Dette innebærer at investorer og allerede eksisterende aksjonærer allerede har forpliktet seg til over 50 prosent av den rettede emisjonen.

Noteres 9. april

Inntektene fra transaksjonen vil bli brukt til å finansiere selskapets vekstplan, avhengig av tilgjengeligheten av gjeldsfinansiering, inkludert et nytt landbasert anlegg for stamfisk, ungfisk og utvidelse av sjøvirksomheten ved Eide samt etablering av VAP-funksjoner, så vel som for generelle bedriftsformål.

Bokbyggingen startet mandag 22. mars klokken 09:00 og holder på frem til kl. 16.30 onsdag 24. mars.

Med forbehold om en vellykket gjennomføringen av den rettede emisjonen og de nødvendige godkjenningene i orden, vil Nordic Halibut notere aksjene sine på Euronext Growth Oslo kort tid etter emisjonen. Med første handelsdag som er ventet å være 9. april.