Enige om rekekvote

Norge og EU er blitt enige om en rekekvote på 7.166 tonn for 2021. Det opplyser fiskeridepartementet i pressmelding tirsdag.

Sammenlignet med fjoråret er rekekvoten blitt redusert med 18 prosent, noe som tilsvarer 1.570 tonn.

– Jeg er glad for at Norge og EU er blitt enige om endelig kvote for reker i 2021, sier fiskeri- og sjømatsminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kvoten følger anbefalingen fra det Internasjonale Rådet for Havforskning, og skal være på linje med den felles forvaltningsplanen mellom EU og Norge. I løpet av 2022 skal forvaltningsplanen for reker bli revidert, og ifølge departementet er forberedelsene til dette allerede i gang.

– Den kommende gjennomgangen av forvaltningsplanen for reker er viktig, slik at vi sikrer et best mulig grunnlag for fastsetting av kvoter, sier Ingebrigtsen.