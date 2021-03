Frøy-kursen på vei mot nedre grense

I en investorpresentasjon tirsdag opplyste ledelsen i Frøy at lakseserviceselskapet får sin første handelsdag på Oslo Børs førstkommende mandag.

Basert på ordrene mottatt hittil i bookbuilding-prosessen ventes kursen å havne på 61 kroner, går det frem av en børsmelding.

Dette er nedre grense i det tidligere indikerte kursintervallet på 61-68 kroner. Bøkene er åpne frem til stengetid torsdag.

Børsintroduksjonen vil bestå av en emisjon med et proveny på rundt én milliard kroner og et nedsalg av aksjer der NTS skal selge eksisterende aksjer for minst 360 millioner kroner.