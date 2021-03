Dropper børsnotering

Årsaken til at selskapet som driver med kveiteoppdrett avlyser den planalagte emisjonen og noteringen er ifølge en pressemelding «ugunstige forhold».

– Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det mulig for oss å bli notert denne våren, sier Edvard Henden, administrerende direktør i Nordic Halibut i meldingen.

I utgangspunktet hadde selskapet med seg Handelsbanken Fonder, Medallia-gründer Børge Hald, samt Melesio som hjørnesteinsinvestorer. De skulle etter planen investere henholdsvis 40, 17 og 10 millioner kroner i emisjonen på 270 millioner som allerede var 50 prosent sikret.

Til tross for at børsplanene nå er lagt på is vil selskapet fortsette å utvikle oppdrettsaktiviteten, inkludert et nytt yngel- og settefiskanlegg og videreforedling lokalt på Averøy i Møre og Romsdal.

– Disse planene ligger fast. Vi har et unikt avlsprogram, plass og mulighet til å produsere kveite i langt større volum enn vi gjør i dag for å kunne levere det markedet til enhver tid etterspør, sier Henden i meldingen.