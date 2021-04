DNB Markets og Kepler Cheuvreux justerer ned etter trøbbel

Meldingen om problemene ved et av selskapets produksjonssystemer i USA gjorde at Atlantic Sapphire onsdag var ned med nesten 12 prosent og endte på 122 kroner pr. aksje.

Det amerikanske datterselskapets fikk utfordringer i ett av sine vekstsystemer ved sitt anlegg i Miami. Atlantic Sapphire forventer at 500 tonn fisk går tapt, tilsvarende omtrent fem prosent av årlig slaktevolum i første fase, med en snittvekst på cirka ett kilo.

Hendelsen kommer i tillegg til de midlertidige utfordringene som Atlantic Sapphire allerede har som følge av konstruksjonsarbeid, men det vil ifølge selskapet ikke påvirke kontinuiteten i leveransene til kunder.

En påminnelse

«Hendelsen er en påminnelse om at den landbaserte oppdrettsbransjen fortsatt er i en oppstartsfase og at det er vil være usikkerhet rundt stabiliteten i driften av selskapenes anlegg», heter det i en oppdatering fra DNB Markets.

Gitt hendelsen har analytikerne i meglerhuset justert risikopremien for en vellykket og stabil drift noe opp og kursmålet tilsvarende ned fra 180 til 170 kroner pr. aksje.

DNB Markets opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

«Øker risikoen»

Samtidig nedjusterer Kepler Cheuvreux deres kursmål på lakseoppdrettsselskapet til 150 kroner pr. aksje, fra tidligere 155 kroner, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i meglerhuset opprettholder også sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Hendelsen har ifølge analytikerne i Kepler en begrenset direkte påvirkning på verdsettelsen av selskapet. De påpeker dog ifølge nyhetsbyrået at det øker risikoen for en ytterligere kapitalinnhenting og sannsynligheten for at slike hendelser skjer igjen.