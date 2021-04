Statt Torsk skal på Euronext Growth. Nå gjør selskapet en emisjon på 95 til 115 millioner kroner der Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist, Grunde Eriksen og Tor Dagfinn Veen samt andre investorer allerede har tegnet 101 millioner.

Aksjer for kun 14 millioner er lagt ut for salg til øvrige investorer gjennom meglerhuset SpareBank 1 Markets. Selskapet har i dag to oppdrettsanlegg med lisens på 3.900 tonn. I tillegg har de søkt om ytterligere fire lisenser som bringer dem opp i 18.720 tonn.

Planen er å gå på Euronext Growth rundt 21. april til en prising på 415 millioner hvis alt går slik torskeoppdretterne ønsker.

66 prosent har lock-up

Emisjonspengene skal brukes delvis for å finansiere selskapets vekstplaner, hvilket inkluderer oppbygging av biomasse, investeringer i verdikjeden og ren arbeidskapital.

Hjørnestensinvestorene Skorstad, Ervik Havfiske og Ervik Capital samt Lundkvist har bundet seg til å tegne 39 millioner i emisjonen.