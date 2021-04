Denne uken når lakseprisene ifølge flere markedsaktører IntraFish har snakket med de høyeste nivåene på over 9 måneder – til over 70 kroner, skriver TDN Direkt.

Prisene gjelder levering av laks for kommende uke.

– Det ser ut til at fisk mellom 3 og 6 kilo havner rundt 70 kroner i dag, sier en eksportør til IntraFish, ifølge nyhetsbyrået.

Sist prisene var over 70 kroner, var andre uken i juni 2020 – da lå snittprisen på 71,1 kroner kiloen. Foruten den ene uken må man helt tilbake til starten av mars i fjor for å finne priser over 70 kroner.

– Det er ikke godt å si hva som ligger bak nøyaktig, men det er uken før påsken og så lenge jeg har holdt på med dette har prisen aldri gått ned før påske. Det kan også være selskaper som ikke slakter neste uke, påpeker eksportøren.