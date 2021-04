Klarte akkurat nedsalg til børsnoteringen

NTS-datteren Frøy annonserte at emisjonen var vellykket, i forkant av noteringen på Oslo Børs mandag. Brønnbåtselskapet hentet inn rundt 1 milliard kroner i emisjonen gjennom utstedelse av 16,4 millioner nye aksjer, ifølge en børsmelding.

Frøy var også avhengig av del to av emisjonen – nedsalg av NTS' 100 prosents eierandel i selskapet – for å innfri Oslo Børs' regler for notering. Det holdt bare så vidt.

Frøy er et fullserviceselskap til havbruksnæringen med flåten som snart teller 19 nyere brønnbåter, 70 servicefartøy og fire transportfartøy.

Havbruksserviceselskapets leverer brønnbåttjenester ute i oppdrettsanlegg, service som vasking av noter og merder, og sjøtransport av smolt og fôr ut til anlegg og transport av fullvokst fisk inn til slakting.

Akkurat innenfor

Morselskapet NTS solgte 5,9 millioner aksjer i emisjonen som var delt i to, og beholder dermed en eierandel på 74,2 prosent i Frøy når selskapet går på børs.

På forhånd hadde ledelsen i NTS kommunisert til investorene at morselskapets eierskap skal ligge rundt 60 prosent – men det ble ikke oppnådd i del to av denne emisjonen.

For å sikre børsnoteringen av Frøy, måtte NTS selge seg ned til under 75 prosents eierskap – for å komme inn under Oslo Børs' regler for fri flyt av aksjer ved noteringer.

Etter fullført børsnotering (inkludert overdekning) vil Frøys frie flyt være 26,2 prosent av aksjene – akkurat innenfor reglene.

Prisen pr. aksje ble satt til 61,00 kroner i emisjonen, og Frøy prises dermed til en markedsverdi på 5,26 milliarder kroner ved børsnoteringen.

I motsetning til en rekke nylige børsnoteringer for lakseselskaper på Euronext Growth, tar Frøy steget rett opp på hovedlisten på Oslo Børs.