Vil på børs med russisk caviar til 133 mill.

«Risikoen på prosjektet er lav til middels» er Anker Berglis konklusjon når han nå har gått i markedet for å reise kapital til oppdrettsselskapet Polarfisk. Det handler om oppdrett av stør, og i denne verden er det hunnfisken som har verdi.

Av dagens 40.000 stør skal Bergli beholde 15.000 hunnfisk som hvert annet vil produsere rogn i opptil 60 år. Berglis mål er 10 tonn kaviar ved utgangen av 2025 med oppskalering til 30 tonn.

Butikkprisen er mellom 22.000 og 32.000 kroner pr. kilo.

Men slikt koster penger. Hittil skal det ifølge prospektet være investert 35 millioner i selskapet. Nå har Polarfisk-gründeren gått ut med en emisjon på 49 millioner. Han lokker med overskudd fra 2023, og har nå priset opp selskapet til 133 millioner, fra 75 millioner i 2019.

- Jo lenger vi kommer jo høyere blir prisingen. Vi nærmer oss produksjon, og da blir prisingen en helt annen, sier Anker Bergli.

Feilslåtte prognoser

Allerede i 2014 var Bergli ute og anslo 150 millioner i omsetning med 30 prosent driftsmargin. I 2016 varslet han 60 millioner i omsetning i 2019 med overskudd på 30 millioner før 2020 skulle gi 120 millioner i omsetning og resultat på 63 millioner.

- Vi har ikke gjort noe feil. Det har bare tatt lengre tid. Jeg søkte konsesjon i 2010, og vi fikk den første i 2016. Men selv om vi fikk konsesjon ble vi forsinket av Miljødirektoratet, sier Anker Bergli.

Det var ikke første gang ting feilet. Fra 1997 til 2003 drev han oppdrett av ishavsrøye, men prosjektet ble avskrevet i 2004. Deretter startet han med hundefôr. Dette prosjektet ble nedlagt i 2008.

- Jeg må ha fokus fremover. Det er det som er viktig, sier Bergli.

Nå varsler han at 2021-omsetningen skal bli 9,7 millioner før den skal stige kraftig de neste årene til over 200 millioner i 2025 med driftsresultat på 135 millioner.

I 2022 planlegger Polarfisk en større emisjon og mulig børsnotering samt utvidelse av anlegget med ytterligere produksjonskapasitet, fremgår det av investeringsprospektet fra Polarfisk. Dette er forøvrig datert 27. november 2020 med tegningsfrist 7. desember samme år.

Den emisjonen ble bare på 6,5 millioner, og nå vil han ha de restrende 42,5 millionene.

1 prosent av verden

Polarfisks anlegg er landbasert, og ligger i Bærangfjord i Meløy kommune. Selskapet eier bygningsmassen, og har en konsesjon på hele 650 tonn stør. Selskapet er alene i Norge om å drive landbasert oppdrett av stør.

Nå forbereder de produksjon og leveranse av inntil 500 kilo størkaviar i 2021, og 10 tonn størkaviar samt 200 tonn størkjøtt frem mot 2025.

I 2020 anslås verdensmarkedet for kaviar på 10,8 milliarder kroner, ifølge Polarfisk, med årlig vekst på over ti prosent. Det gir over 20 milliarder i 2027. Polarfisk vil selge for 190 millioner i 2025, tilsvarende 1 prosent av markedet. De største markedene er Kina, Russland, Armenia og Iran.

Bergli er selv største eier i Polarfisk med 31 prosent av aksjene direkte, men med kone og barn kontrollerer han rett under 50 prosent.