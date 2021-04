Bank of America har tatt opp dekning av landoppdrettsaksjen Atlantic Sapphire med en kjøpsanbefaling, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset legger inn aksjen i sin liste over «beste idéer i SMB-segmentet i Europa».

Meglerhuset setter kursmålet til 200 kroner pr. aksje, hvilket resulterer i en oppside på 68 prosent fra kursen på 119 kroner i skrivende stund.

Meglerhuset omtaler selskapet som «verdensledende innen landbasert oppdrett» og «den mest konkurransedyktige produsenten til det amerikanske markedet».

Alexander Jones, analytiker i Bank of America, peker på fordelene ved landbasert oppdrett – fersk fisk og lavere priser – og venter at kapasiteten på Miami-fasilitetene vil stige fra 10.000 tonn i dag til 225.000 tonn i 2035.

Det tilsvarer hele ni prosent av det globale tilbudet og impliserer en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 25 prosent, fremgår det.

«Dagens aksjekurs reflekterer bare halvparten av dette basert på en reversert kontantstrømanalyse», skriver Jones.

Han understreker at det kanskje kommer som følge av gjennomføringsrisiko og at første 10.000 tonn tok over tre år å bygge.

Kan tredobles

I et skyfritt (Blue Sky) scenario mener analytikeren at aksjen kan mer enn tredobles når prosjektrisikoen har kommet ned.

«Vårt kursmål forutsetter en 10 prosent gjennomsnittlig kapitalkostnad som reflekterer høy utførelsesrisiko på ny kapasitet inkludert sannsynlige midlertidig tilbakeslag som ytterligere fiskedødelighetshendelser», skriver meglerhuset.

Jones tror imidlertid at disse kapitalkostnadene vil falle over tid etter hvert som Atlantic Sapphire «beviser både sine konstruksjons- og biologiske evner».

Atlantic Sapphire ble straffet på børs i forrige uke etter fiskedød på 500 tonn i Miami. Det er ventet at hendelsen vil føre til et direktetap på 10-15 millioner kroner.

Aksjen har falt 13 prosent siste uke på grunn av den negative hendelsen, men er opp 2,5 prosent siste tre måneder og 45,6 prosent siste år.