Norway Royal Salmon selger sin eierandel på 36,1 prosent i selskapet Måsøval Fishfarm til Måsøval Fiskeoppdrett, det fremgår av en børsmelding onsdag kveld.

Ifølge meldingen selger selskapet aksjene i Måsøval Fishfarm for et vederlag på 143 millioner. I tillegg vil NRS motta MNOK 30 i utbytte for 2020