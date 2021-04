Norway Royal-slakt overrasker Pareto positivt

Norway Royal Salmon (NRS) oppnådde i første kvartal et slaktevolum på 15.400 tonn sløyd vekt, går det frem av en børsmelding torsdag.

Dette fordeler seg med 11.600 og 3.800 tonn på henholdsvis Norge og Island (Arctic Fish).

Pareto Securities er positivt overrasket, og skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering torsdag kveld at volumene var høyere enn ventet.

«Alt annet likt løfter dette driftsresultatet (EBIT) for første kvartal med 1 prosent i Norge og 40 prosent på Island, men gitt at slakteguidingen for helåret er uforandret venter vi begrenset med endringer i våre estimater», heter det.

Fullstendig rapport for første kvartal 2021 legges frem 11. mai klokken 06.30.