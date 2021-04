Kveiteoppdretter prøver Euronext-lykken igjen

Oslo Børs har mottatt søknad fra Nordic Halibut om opptak til handel på Euronext Growth, opplyses det i en melding fredag.

Det skjer kort tid etter at selskapet droppet sitt opprinnelige noteringsforsøk, på grunn av ugunstige markedsforhold.

«Jeg er selvsagt skuffet over at vi ikke har fått de riktige signalene fra markedet, men ser at pågangen av nye selskaper på Euronext Growth har skapt en situasjon som ikke gjør det mulig for oss å bli notert denne våren», het det fra Nordic Halibut-sjef Edvard Henden 24. mars.

Før dette hadde selskapet planlagt å hente 270 millioner kroner i en ny emisjon, til en prising på drøyt 400 millioner, med hjelp fra Pareto Securities og SpareBank 1 Markets. Blant hjørnestensinvestorene hadde selskapet fått med blant andre en norsk techmilliardær.

Emisjonen krympet

Når børsplanenen nå gjenopplives, med en ny runde med utvalgte investorer, velger selskapet å redusere emisjonsbeløpet.

Selskapet opplyser at det har hentet inn 115 millioner kroner i ny kapital, som skal delfinansiere vekstplanene. Disse innebærer å bygge opp en produksjon som muliggjør produksjon av 4.500 tonn kvite i året om fem år – og 9.000 tonn i 2030.

– Vi har plass og mulighet til å produsere kveite i langt større volum enn vi gjør i dag, og utvikler nå selskapet til å kunne levere det markedet til enhver tid etterspør, sier Henden.

Han melder om sterk interesse fra både eksisterende og nye investorer nå.

– Forretningsideen om bærekraftig oppdrett basert på et enestående avlsprogram utviklet gjennom 26 år, er likevel svært god. Vi valgte dermed å invitere enkelte investorer til å bli med på en kommersiell satsing, sier Henden.