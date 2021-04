Alger har drept over 4.000 tonn med laks i Chile

I Sør-Chile er det nå satt inn beredskapsplaner for å håndtere massedødeligheten som har oppstått ved 18 oppdrettsanlegg.

Det skal være seks anlegg Los Lagos-regionen som er blitt angrepet, enda litt lenger sør i Chile, i Aysén-regionen, er det ytterligere 12 anlegg som er blitt berørt, skriver ilaks.

Blant selskapene er berørt er Mowi, Aquachile, Yadran, Multiexport Granja Marina Tornagaleone og Salmones Camanchaca.

2,5 prosent av biomassen

Den chilenske oppdretteren Salmones Camanchaca sendte forrige søndag ut en oppdatering på den ekstraordinære algeoppblomstringen, hvor de kunngjorde at 1,3 millioner fisk hittil hadde dødd, tilsvarende en biomasse på 2.250 tonn med en gjennomsnittsvekt på 1,2 kilo. Det tilsvarer hele 11 prosent av Salmones Camanchacas totale biomasse.

Fiskeridirektoratet i Chile melder nå om at det nå har dødd 4.200 tonn med laks på grunn av algene, og tapene skal være jevnt fordelt mellom de to oppdrettsområdene. Ifølge ilaks står dødsfallene for 2,5 prosent av den totale biomassen i området.