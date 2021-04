Sjømatselskap med Kistefos i spissen vil på børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra sjømatselskapet Lumarine om opptak til handel på Euronext Growth, ifølge en børsmelding mandag morgen.

I en annen børsmelding fremgår det at selskapet har engasjert Artic Securities og Pareto Securities for å gjennomføre en rettet emisjon på inntil drøyt 106 millioner nye aksjer i selskapet. Hver aksje har en tegningskurs på 3,40 kroner, som tilsvarer et bruttoproveny på 360 millioner kroner.

Selskapet er priset til cirka 402 millioner før-penger basert på rett i overkant av 118 millioner aksjer, som er utestående i selskapet, ifølge meldingen.

Tre hjørnesteininvestorer har tegnet seg for 130 millioner kroner, fordelt på Evermore Global Advisors (40 mill.), Handelsbanken Fonder (40 mill.) og Blackcrane Capital (25 mill.).

Christen Sveaas investeringsselskap Kistefos har også tegnet seg for aksjer til 25 millioner kroner gjennom sitt heleide selskap Holding Akvaservice.

Første handelsdag ventes å være 26. april.