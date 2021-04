The Kingfish Company fikk et driftsresultat på minus 5 millioner euro i 2020, sammenlignet med minus 3,7 millioner euro i samme periode året før.

Resultat etter skatt endte med et tap på 3,6 millioner euro, mot 3 millioner i tap i fjor.

Yellowtail-oppdretteren økte bruttomarginen med 253 prosent etter å ha kuttet transport- og driftskostnader til 1,6 euro pr. kilo, sammenlignet med fjorårets 0,4 euro pr. kilo.

I første kvartal ble det imidlertid produsert 228 tonn med yellowtail, som er en ny produktivitetsrekord på 0,7 kilo biomassevekst pr kubikkmeter pr. dag. Det tilsvarer en økning på hele 19 prosent fra fjerde kvartal 2020.

– Fase to i utbyggingen vil sørge for mer enn dobling av kapasiteten i Norge. Grunnleggende arbeider er påbegynt i første kvartal 2021, sier Ohad Maiman, adm. direktør i Kingfish Company, i børsmeldingen.

God fremdrift

DNB Markets skriver i sin morgenrapport at fordi selskapet er i en oppbyggingsfase, er det fremdriften for de to anleggene i Nederland og USA som er det viktigste.



Selskapet melder også om at utbyggingen og planene ved oppdrettslokalene går etter planen.

I utbyggingen av den nye USA-fasiliteten pågår det nå designarbeid, med søknader levert til statlige og føderale myndigheter. Produksjonsstart er ventet til andre halvår 2023.

I Europa er utbyggingen av fase 1B gjennomført på tid og budsjett, og selskapet overfører i disse tanker fisk til tankene. Konstruksjonen er på plan for andre kvartal 2021, opplyses det.

«Vi mener de langsiktige utsiktene for selskapet er gode og har før dagens oppdatering en kjøpsanbefaling med et kursmål på 34 kroner pr. aksje», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Kursen står i 24,30 kroner pr. aksje hvilket impliserer en oppside på 40 prosent.

DNB Markets var en del av meglerhusene som bidro til notering av The Kingfish Company på Euronext Growth og tilhørende emisjon.