Carnegie mener Grieg Seafood er «tom for kontanter og alternativer» i andre halvår av 2021, ifølge en analyse TDN Direkt refererer til.

Analytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie anslår en kapitalinnhenting på 1-2 milliarder kroner for å få bukt med kapitalutfordringen.

Meglerhuset har gjort oppdaterte estimater og med disse som grunnlag er selskapets kredittfasilitet fullt ut trukket ved tredje kvartal.

Johnsen ser fortsatt kapitalutstrømming fra utfordrende biologi, arbeidskapitalbygging og investeringer, og anser ikke problemet til å være løst ved endringer eller økt gjeld. Det eneste som kan gjøre noe med tingenes tilstand er at lakseprisen stiger kraftig, men det anses som lite sannsynlig.

Trenger milliarder

Etter Carnegie-analytikerens syn trenger selskapet et egenkapitalinnskudd på 1-2 milliarder kroner for å skape en kapitalstruktur den kan bygge fra det neste tiåret. Johnsen treffer en hardtslående konklusjon:

«Dermed mener vi at Grieg-aksjen bør unngås helt til en ny aksjestruktur er etablert», skriver Johnsen.

Han venter et driftsresultat i første kvartal på minus 62 millioner kroner, inkludert Skottland. Her vurderer Grieg Seafood vurderer strategiske alternativer for virksomheten, ifølge analytikeren.

«Med halvparten av det totale kvartalsvolumet fra Finnmark, slakting fra et ILA-område i første halvdel av kvartalet i tillegg til en ny runde med nedgraderinger i kvalitet som følge av vintersår, venter vi en negativ EBIT-margin på 1,2 kroner pr. kilo», skriver Johnsen.

Grieg-aksjen faller i skrivende stund 6,2 prosent til 82,35 kroner på Oslo Børs. Siste 12 måneder er aksjen ned 20 prosent. Carnegie har salgsanbefaling på aksjen med kursmål 60 kroner.