Flere og større laks i Norge enn i fjor

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av mars 2021 var rett over 787.300 tonn, opp fra like under 742.900 tonn samme måned i fjor, ifølge TDN Direkt og tall fra Fiskeridirektorat torsdag. Det tilsvarer en oppgang på 6,0 prosent.

2021-generasjonen var på like over 12.800 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med rundt 12.400 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

2020-generasjonen var på rett under 641.100 tonn ved utgangen av mars 2021, sammenlignet med rett over 565.700 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før.

Biomassen for tidligere utsett utgjorde rett over 133.400 tonn pr mars 2021, mot 164.700 tonn i februar 2020.

Snittvekten for generasjonene 2021 og 2020 var henholdsvis 0,361 og 1,993 kilo pr. fisk i mars 2021. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 0,351 og 1,815 kilo.

Tørrfôr

Det ble omsatt totalt 94.900 tonn innenlandsprodusert tørrfôr for laks og ørret i ukene 9 til 12 i 2021, mot 99.500 tonn i samme periode året før, ifølge statistikk fra Sjømat Norge.

Hittil i år pr. uke 12 er det omsatt 325.400 tonn tørrfôr; en oppgang på syv prosent fra 305.200 tonn samme periode året før.