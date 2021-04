Salmon Evolution-finansiering i boks

Salmon Evolution har signert et såkalt «term sheet» for en langsiktig bankfinansiering på opptil 625 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Avtalen er inngått med Nordea, samt Sparebanken Vest som medlångiver.

Pakken består av en seniorsikret kredittfasilitet på 525 millioner kroner, som vil bli brukt til fase 1-utbyggingen på Indre Harøy. Fasiliteten vil refinansieres til langsiktig gjeld når fase 1 har blitt fullført.

Denne langsiktige gjelden vil bestå av en seniorsikret lånefasilitet på 385 millioner og en separat langsiktig lånefasilitet med en tredjepart på 140 millioner kroner.

I tillegg følger 100 millioner kroner i en senior sikret trekkfasilitet.

DNB positivt overrasket

Den totale pakken ligger i overkant av hva DNB Markets, en av tilretteleggerne da selskapet ble notert på Euronext Growth, hadde sett for seg.

«Finansieringen var ventet å komme på plass i løpet av andre kvartal, og ettersom totalpakken er større enn vi lå inne med, betyr det at fleksibiliteten når det gjelder fremdriften har økt», går det frem av fredagens aksjerapport fra meglerhuset.

Salmon Evolution investerer i oppdrettsanlegg som kombinerer sjøvann og resirkulert vann, og benytter dermed en hybridløsning mellom tradisjonell oppdrettsvirksomhet og øvrig landbasert oppdrett.

Doblingskandidat

«Aktiviteten er fortsatt i en tidlig fase, og vi venter den første omsetningen i løpet av 2022», presiserer DNB Markets.

Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 11,40 kroner, og ser dermed en dobling fra gårsdagens sluttkurs på 5,84 kroner. Kursmålet er basert på estimert diskontert kontantstrøm, verdsettelsen av sammenlignbare aktører og estimatene for perioden 20-2025.

Den andre tilretteleggeren ved børsnoteringen, SpareBank 1 Markets, lot seg også positivt overraske over størrelsen på finansieringspakken, som meglerhuset hadde estimert til 450 millioner kroner.

«Dette er veldig positive nyheter, og gir mer rom for manøvrering», går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering.

En delvis GIEK-garanti

Den seniorsikrede kredittfasiliteten på 525 millioner og den seniorsikrede lånefasiliteten på 385 millioner kroner er for øvrig delvis garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

Sistnevnte fasilitet vil bli nedbetalt over 15 år, med to 1-årige opsjoner over en 3-årsperiode etter fullføringen av fase 1 på Indre Harøy.

Avtalene ventes sluttført i løpet av andre kvartal 2021.