Innsidere hamstrer aksjer etter krakk

Atlantic Sapphire-aksjen endte flatt fredag, men er den siste uken ned hele 27,18 prosent.

Størstedelen av fallet kom etter at oppdrettselskapet onsdag la frem årsrapport og tall for første kvartal i år. Markedet ble ikke imponert, og Fearnley Securities mener selskapet bommer på alle parametere med årsrapporten, og at kvartalstallene var svake.

De som imidlertid fortsatt har tro er innsiderne.

Siste melding kom natt til lørdag, hvor det opplyses at styremedlem i Atlantic Sapphire, Patrice Flanagan, fredag sikret seg 900 aksjer til en snittkurs på 10,83 dollar pr. aksje.

Etter transaksjonen eier Flanagan totalt 4.900 aksjer og 5.000 opsjoner i selskapet.

Og Flanagan er ikke alene. Torsdag var både finansdirektør Karl Øystein Øyehaug, styremedlem Tone Bjørnov og salgs- og markedsdirektør Damien Claire på handletur. Fredag ble det meldt at teknologisjef Thue Holm, utviklingssjef Svein Taklo, HR-sjef Christina Espejo og stabssjef Dharma Rajeswaran også har sikret seg aksjer.

Totalt har dermed åtte primærinnsidere siden torsdag ettermiddag sikret seg til sammen nær 16.000 aksjer i Atlantic Sapphire.