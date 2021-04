Mowi ventes å legge frem et operasjonelt driftsresultat på 90 millioner euro for første kvartal 2021, av en omsetning på 975 millioner euro, ifølge TDN Direkt.

Gjennomsnittet av estimater blant 11 analytikere Direkt Makro har samlet sammen viser at analytikerne venter et slaktevolum i kvartalet på 116.000 tonn, hvorav 68.000 tonn i Norge.

Slaktevolumet i forrige kvartal var på rekordhøye 126.634 tonn – like under analytikernes forventninger om 129.000 tonn. I Norge oppnådde Mowi et slaktevolum på 78.500 tonn i kvartalet.

Driftsresultatet pr. kilo i den norske oppdrettsvirksomheten ventes til 0,94 euro i kvartalet, mens den chilenske oppdrettsvirksomheten ventes å levere et driftsresultat på 0,49 euro pr. kilo. For oppdrettsvirksomheten i Skottland ventes 1,35 euro pr. kilo, mens Canada-virksomheten ventes å levere minus 0,28 euro pr. kilo.

I tredje kvartal endte det operasjonelle driftsresultatet i Norge på 0,75 euro pr. kilo laks. Det var imidlertid høyere enn ventede 0,57 euro.

Selskapets netto gjeld ved utgangen av kvartalet anslås til 1.268 millioner euro.

Av 16 meglerhus som har dekning på aksjen anbefaler fire kjøp, elleve hold og én salg. Høyeste kursmål har Handelsbanken på 236 kroner, mens Lars Konrad Johnsen Carnegie har laveste kursmål på 165 kroner pr. aksje.

Johnsen skriver i en analyse at han «ser en serie med skuffelser de neste 3-12 månedene».

I dag handles aksjen til 203,70 kroner på Oslo Børs.