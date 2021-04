Bygger ny Salma-fabrikk til 400 millioner

Styret i Seashore-konsernet har vedtatt å bygge ny kjølehall og foredlingsavdeling på til sammen 14.000 m2 ved selskapets fabrikk i Kvednavikjo, Bømlo kommune, går det frem av en pressemelding.

– Utbyggingen vil gjøre oss i stand til å produsere større volum ved å benytte topp moderne og bærekraftige produksjonsmetoder, samtidig som vi øker verdiskapningen og ringvirkningene fra driften vår, sier administrerende direktør Einar Eide i Bremnes Seashore.

Første steget er bygging av ny kjølehall, før ny foredlingsavdeling. Prosjektet har en ramme på over 400 millioner kroner og vil etter planen stå ferdig innen utgangen av 2023. Fabrikken skal ha full produksjon i hele byggeperioden.

– Siden 1992 har fabrikken i Kvednavikjo vært et laboratorium for kvalitetsforbedring og nyskapende produkt, noe som er grunnlaget for de sterke merkevarene våre. Med denne utbyggingen vil vi ta nye steg i forsknings- og utviklingsarbeidet (..), sier fabrikksjef Geir Ivar Ådnanes.