Marginsvikt

Aker Biomarine melder om et justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) på 6,8 millioner dollar i første kvartal, ned fra 12,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

EBITDA-marginen falt dermed fra 18 til 14 prosent.

Marginsvikten henger ifølge selskapet sammen med begrenset fangst i fjerde kvartal, med en tilsvarende høy enhetskostnad. Dermed ble det små eller ingen marginer igjen for Qrill Aqua-produktene solgt i første kvartal.

Bruttomarginene var derimot bedre for Superba, takket være sterk drift på Houston-anlegget.

– Åpenbart ikke fornøyd

Fremover anser Aker Biomarine Asia som en viktig vekstregion, og for Qrill Aqua seiler India opp som et av de beste markedene. Sesongmessige effekter gjør likevel at selskapet forventer størsteparten av veksten i andre halvår. Anslått 2021-vekst vil ligge noe under 2020-veksten.

– Totalsalget var lavere enn våre ambisjoner, med redusert krillsalg til lakseindustrien og et lavere Superba-salg til Sør-Korea enn i fjor. Dette bidro til lavere inntjening, noe vi åpenbart ikke er fornøyde med. Jeg har fortsatt tro på at vi er i rute til å levere på våre forventninger for helåret, med salgsvekst på årsbasis og bedre marginer som et resultat av skalerbarheten i virksomheten, sier toppsjef Matts Johansen i en kommentar.

Rapporten her.

Aker BioMarine (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 50,1 70,7 Driftsresultat (7,1) (0,2) Resultat etter skatt (9,9) (1,7)