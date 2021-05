NRS avvikler oppdrett av steril laks

En av de største utfordringene ved oppdrett av laks, er at laksen rømmer ut i sjøen og reproduserer med naturlig laks. En mulig løsning på dette har vært å sterilisere laksen ved å tilføre en hormonbehandling slik at fisken utvikler et tredje kromoson og dermed blir steril, kalt triploid laks. Men denne typen laks er mer eksponert for bakterie- og virussykdommer. Nå har Mattilsynet besluttet at triploid laks skal være ute av sjøen innen 2023.

Dette kan være et tilbakeslag for Norway Royal Salmon (NRS), som gjennom flere år har forsket på bruken av triploid laks. Nærings- og Fiskeridepartementet har fortsatt ikke bestemt seg for om hvorvidt triploid produksjon er fiskevelferdsmessig forsvarlig. NRS har dermed besluttet å avvikle oppdretten av triploid laks, og vil gå helt over til diploid laks innen slutten av 2023.

«NRS er tilfreds med beslutningene av Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet, og denne avklaringen vil gi NRS god forutsigbarhet for planlegging av fremtidig produksjon», skriver NRS i en børsmelding.