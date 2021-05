Vil stanse fiskemilliardær i styret, fikk medhold i retten

I siste liten, bare noen få dager før den planlagte generalforsamlingen i Blom Fiskeoppdrett, gikk minoritetseier Coast Seafood til Hordaland tingrett og ba om en rettslig kjennelse på at majoritetseier Blom Gruppen ikke får velge milliardær Ole Braanaas inn i styret.

Braanaas, som står oppført med en formue på 3,1 milliarder kroner på Kapitals 400-liste, eier Firda Seafood Group, en av Blom Fiskeoppdretts største konkurrenter.

Familien Blom, som er majoritetseier, har også foreslått Braanaas’ advokat til styret. Coast Seafood mener dette strider imot aksjonæravtalen, og fikk like før helgen medhold fra tingretten.

«Den midlertidige forføyningen bør, slik retten ser det, gå ut på at Blom forbys å stemme for eller på annen måte medvirke til at representanter for Firda, (...), velges inn i styret i Selskapet», heter det i kjennelsen.

Leste om avtalen i media

Gründerne i Blom Fiskeoppdrett, familien Blom med Øyvind og Jakob i spissen, har satt sinnene i kok i fiskebransjen på Vestlandet. Det hele startet da de i begynnelsen av mars inviterte Braanaas og Firda inn i Blom Fiskeoppdrett, der Blom Gruppen har en eierandel på 66 prosent.

Ifølge en pressemelding skulle Blom Gruppen og Firda ha et eiermessig og et driftsmessig samarbeid, noe som omfatter 20 kommersielle konsesjoner, to visningskonsesjoner og to FOU-konsesjoner, hvorav nær halvparten tilhører Blom Fiskeoppdrett.

NY AKSJONÆR: Ola Braanaas Foto: Anders Horntvedt

Salgs- og markedsføringsfirmaet Coast Seafood, som eier 34 prosent av Blom Fiskeoppdrett, fikk imidlertid ikke vite om samarbeidsavtalen før den ble omtalt i media.