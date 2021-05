Tar opp kampen om styreplass for fiskemilliardær

I slutten av forrige uke ga Hordaland tingrett Coast Seafood medhold i at Blom Gruppen ikke får velge milliardær Ole Braanaas inn i styret inn i Blom Fiskeoppdrett, bare få dager før generalforsamling skulle avholdes. Coast Seafood, som eier 34 prosent av oppdrettsselskapet, mener det strider mot aksjonæravtalen hvis Braanaas blir styremedlem.

For Braanaas, som er oppført med en formue på 3,1 milliarder kroner på Kapitals 400-liste, står bak Firda Seafood Group. Det er en av Blom Fiskeoppdretts største konkurrenter.

Nå tar imidlertid Blom Gruppen opp kampen om styreplassen. Selskapet eier de resterende 66 prosentene av Blom Fiskeoppdrett.

Visste ikke om midlertidig forføyning

Ifølge Jakob Blom, styreleder i Blom Gruppen, ble den ferske beslutningen fra tingretten ble avsagt uten deres viten, og uten at de fikk komme til orde.

– Blom Gruppen AS har fått informasjon om den midlertidige kjennelsen fra Hordaland tingrett som griper inn i det forestående styrevalget i Blom Fiskeoppdrett AS og som er avsagt uten at Blom Gruppen AS har fått komme til orde eller fått vite om kravet før kjennelsen forelå, skriver Blom i en sms til Finansavisen.

– Blom Gruppen AS er uenig i det faktiske og rettslige grunnlaget Coast Seafood AS har presentert for retten og som tingretten har bygget sin midlertidige kjennelse på, fortsetter han.

Derfor vil selskapet begjære muntlig forhandling for å få en full prøving av saken for retten. På denne måten håper Blom at begge parter kan komme med sine synspunkter før en avgjørelse treffes.

Bekymringsmelding

Årsaken til krangelen mellom Coast Seafood og Blom Gruppen, er at Blom-familien i begynnelsen av mars i år inviterte Braanaas og Firda-gruppen inn i Blom Fiskeoppdrett. Ifølge en pressemelding skulle Blom Gruppen og Firda ha et eiermessig og et driftsmessig samarbeid.

Salgs- og markedsføringsfirmaet Coast Seafood fikk imidlertid ikke vite om samarbeidsavtalen før den ble omtalt i media. Den ble ikke behandlet av styret i fiskeoppdrettsselskapet, der også Coast er representert.

Coast Seafood mener avtalen og eventuell styreplass til Braanaas og hans advokat bryter med konkurranseloven, og frykter sensitiv informasjon skal tilflyte Firda-systemet. Derfor har selskapet sendt en henvendelse til Konkurransetilsynet.

Nylig kjøpte Braanaas seg inn i Blom Gruppen, til en eierandel på 7,5 prosent. Milliardæren har opplyst i en sms til Finansavisen at aksjekjøpet er sendt inn til Brønnøysundregistrene, men at transaksjonen ennå ikke er offentliggjort.