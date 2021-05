Aprilrekord for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det var en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor.

Dermed fortsatte den positive utviklingen fra forrige måned, hvor verdien av sjømateksporten i både mars og april noterte den høyeste eksportverdien for de to månedene noensinne.

Renate Larsen, adm. direktør i Norges sjømatråd, sier ny aprilrekord kommer til tross for fortsatt sterk påvirkning fra coronapandemien, og en styrket norsk krone.

BESTE APRIL: Renate Larsen, adm. direktør i Norges Sjømatråd. Foto: Eivind Yggeseth

– Beste aprilmåned noensinne skyldes rekordhøye volumer til økte priser for blant annet laks og snøkrabbe. Etterspørselen etter laks i Frankrike og Italia er igjen økende, mens amerikanerne har fått øynene opp for snøkrabben, sier Larsen i Norges sjømatråd.

Negativ valutaeffekt

I 2021 har den norske kronen styrket seg. Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, noterer seg rekord for eksportverdiene til tross for at norske oppdrettere fikk mindre betalt for eksportvarene enn på samme tid i fjor.

– Den negative valutaeffekten for all norsk sjømateksport bare i april var på rundt 1 milliard kroner, sammenlignet med april 2020. Hvis vi sammenligner årets fire første måneder med samme periode i fjor, utgjør valutaeffekten 2 milliarder kroner, beregner Gangsø.

TROSSET STERK KRONE: Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Sterk laksevekst

En sterk krone og den tredje bølgen i coronapandemien har ikke bremset lakseeksporten. I april eksporterte norske oppdrettere 86.000 tonn laks til en verdi av 5,8 milliarder kroner. Volumet økte med 4 prosent, mens verdien økte med 9 prosent – eller nærmere én halv milliard kroner.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd opplyser at verdien av lakseeksporten var den nest høyeste for en aprilmåned noensinne.

– På samme tid i fjor var lakseeksporten hardt rammet av coronapandemiens nedstengninger av Italia og Frankrike. I april i år var det nettopp disse to markedene som viste sterkest vekst i eksportverdien, sier Aandahl.

LAKSEN BIDRAR TIL REKORD: Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Privat

Trine Horne, Norges sjømatråds utsending til Frankrike, trekker frem at på denne tiden i fjor var Frankrike preget av svært strenge restriksjoner som begrenset bevegelsesfriheten, og alt var stengt.

– Nå er restaurantene fortsatt stengt, men det er færre begrensninger og ferskvaredisker i butikkene har åpnet igjen, sier Horne.

Polen, Frankrike og USA var de største markedene for norsk laks i april.

Lakseprisene stiger

Med gradvis gjenåpning globalt etter den tredje covid-19-bølgen i vinter, og flere vaksinerte, er lakseprisene på vei opp i april.

Aandahl i Sjømatrådet er positivt overrasket over at prisene på laks stiger til tross for volumveksten.

– Målt i norske kroner er prisøkningen for fersk hel laks 11 prosent i april, og i euro er prisøkningen hele 25 prosent. Verdiveksten på én halv milliard for laks kom med høyere priser og volum, til tross for en negativ valutaeffekt for laks på drøye 700 millioner kroner i måneden, oppsummerer Aandahl.