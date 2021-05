Snudde tap til overskudd

Torskeoppdretteren Norcod leverte driftsinntekter på 11,8 millioner kroner i første kvartal, mot 6,3 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet snudde fra minus 15,5 millioner i fjorårets tre første måneder til et positivt resultat på 1,5 millioner i år.

Resultatet før skatt tok også en positiv vending og snudde til et overskudd på 1,5 millioner kroner, fra et tap på 16,7 millioner i fjor.

Selskapet melder om at de biologiske resultatene fortsatt er sterke, samt at overførselen av neste generasjon yngel er vellykket og de trives i vekstfaseanlegget. I tillegg har Norcod fått innvilget et nytt produksjonssted og det har hatt en positiv utvikling i den virkelige verdien av biomassen.

Les hele kvartalsrapporten her.