Cyberangrepet raserte kvartalsresultatet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

AKVA Group ble søndag 10. januar utsatt for et cyberangrep, og flere viktige systemer falt ned. Det fikk følger for resultatet i første kvartal.

Cyberangrepet koster selskapet dyrt, og AKVA bokfører kostnader på 49,7 millioner kroner i første kvartal knyttet til angrepet.

Som et resultat av angrepet ble regnskapsavslutningen og revisjonen forsinket, og kvartalsrapporten for fjerde kvartal utsatt fra 19. februar til 12. mars.

AKVA Group leverer utstyr, installasjoner og service til land- og merdebaserte prosjekter i oppdrettsnæringen.

Generelt svakere kvartal

Selskapets inntekter falt med 4 prosent, til 719 millioner kroner i kvartalet. Det førte til at EBITDA-resultatet falt med 3 millioner kroner, 83 millioner i kvartalet - før millionregningen for cyberangrepet.

Også coronapandemien senker AKVAs resultat. Selskapet fikk i første kvartal en samlet negativ P&L-effekt på 10 millioner kroner relatert til covid-19-restriksjoner på import av utenlandsk personell til Norge.

AKVAs ordreinngang falt også i kvartalet og endte på 651 millioner kroner, ned fra 709 millioner i første kvartal i fjor.

I kvartalet melder selskapet om en vellykket levering av 4 lektere til en kunde i Chile.

«Dømt til svakt kvartal»

En uke før kvartalstallene ble lagt frem valgte meglerhuset Norne Securities å oppgradere AKVA-aksjen fra en salgsanbefaling til en hold-anbefaling, samtidig som kursmålet ble beholdt på 95 kroner.

Selv om analytikeren forventer svake kvartalstall, understreker Norne Securities at fremtiden ser lysere ut.

«AKVA rapporterer sine Q121-tall neste fredag, og de er dømt til å være svake etter det svært kostbare nettangrepet i januar», skrev analytikeren.

I tillegg forventer AKVA pågående covid-19-begrensninger i første halvår, og en delvis bedring fra andre halvår med flere vaksinerte og en gradvis åpning av restaurant- og hotellmarkedet.

AKVA Group (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 719,4 752,5 EBITDA 83,1 86 Driftsresultat -13,6 37,7 Resultat før skatt -30,7 31,6