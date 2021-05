Cyberangrep, Chile og corona raserte

– AKVA har hatt en del utfordringer i kvartalet og resultatet var noe svakere enn vi forventet, sier Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities.

– Cyberangrepet var kjent, men kostnadene endte i øvre sjiktet av det selskapet varslet før rapporten.

AKVA Group ble søndag 10. januar utsatt for et cyberangrep, og viktige systemer falt ned. Det fikk følger for resultatet i første kvartal.

Cyberangrepet kostet selskapet dyrt, og AKVA bokførte kostnader på 49,7 millioner kroner, som sendte driftsresultatet i rødt.

AKVA Group leverer utstyr, installasjoner og service til land- og merdebaserte prosjekter i oppdrettsnæringen.

HOLD-ANBEFALING: Sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen har kursmål 95 kroner på AKVA-aksjen. Foto: Ivan Kverme

Raserte driftsresultatet

Konsernsjef Knut Nesse i AKVA Group sier kvartalet har vært preget av motvind.

– Dette var et veldig utfordrende kvartal grunnet cyberangrepet, coronarestriksjoner og lave priser i Chile.

– Driftsresultatet hadde vært 46 millioner kroner, på linje med første kvartal i fjor, uten cyberangrepet.

– Angrepet senket også ordreinngangen. Vi måtte senke aktiviteten i kvartalet – forskjellig fra kvartaler før, legger Nesse til.

AKVAs ordreinngang falt med 60 millioner kroner, til 651 millioner i kvartalet.

KASTER SLIPSET: Konsernsjef Knut Nesse i AKVA Group må ta i et tak for at ikke andre kvartal også skal rammes hardt. Foto: Ivàn Kverme

Det var på forhånd kjent at selskapet ville bokføre en saftig millionregning etter dataangrepet. Selv om kvartalsresultatet også generelt var svakere enn analytikerne ventet, inkludert millionregningen, var aksjen kun marginalt ned 0,7 prosent, til 90 kroner, på Oslo Børs fredag.

Spesielt Chile var svakt, der er det litt tøft om dagen. Carl-Emil Kjølås Johannessen, Pareto Securities

– Litt tøft i Chile

Teknologileverandøren til oppdrettsnæringen fikk særlig resultatet i den chilenske virksomheten rasert, ifølge Pareto-analytikeren.

– Spesielt Chile var svakt, der er det litt tøft om dagen. Etter algeoppblomstringen i første kvartal har selskapet hatt lavere aktiviteter der, sier Kjølås Johannessen.

Kvartalsrapporten viser at AKVAs driftsinntekter falt med 31 prosent i Chile i første kvartal, mens ordreinntaket falt med 32 prosent.