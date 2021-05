Spår historisk sterkt andre halvår

Lakseprisen ligger nå på rundt 65 kroner pr. kilo, etter at prisen bykset opp 10 prosent i forrige uke.

– Vi ser for oss et stramt marked, spesielt drevet av lavt tilbud fra Chile, i tillegg til at cirka 65 prosent av den forventede årsveksten i Norge er blitt tatt ut i løpet av første kvartal. Det betyr at vi ser for oss en moderat tilbudsvekst i Norge i andre halvår. Samtidig ser vi for øyeblikket økt aktivitet i restaurantsegmentet og spesielt sterk etterspørsel fra Asia og USA, sier sjømatanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets, og fortsetter:

– På bakgrunn av det, tror vi på et historisk sterkt andre halvår i laksemarkedet. Vi venter en laksepris på 57 kroner i tredje kvartal og 59 kroner i påfølgende kvartal. Det er litt over hva forwardkontraktene handles til og cirka 7 prosent over femårs snittpris i andre halvår.

Fall på 15–20 prosent

Sjømatanalytikeren venter at tilbudet fra Chile skal falle med mellom 15 og 20 prosent i andre halvår.

– Årsaken til det er den nylige algeoppblomstringen og lavt smoltutsett i fjor. I mars var den chilenske biomassen ned 20 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er verdt å merke seg at biomassen av fisk over 3 kilo er ned 35 prosent, og dette er fisk som skal slaktes de neste tre til ni månedene, sier han.

På etterspørselssiden er europeisk retail blitt kraftig stimulert av de lave prisene som har vært det seneste året.