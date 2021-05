Venter omsetningssvikt for Bakkafrost

Når Bakkafrost legger frem resultatene for første kvartal på tirsdag er det ventet at selskapet vil presentere et operasjonelt driftsresultat på 188 millioner danske kroner – det tilsvarer over 250 millioner norske kroner. Ned 60 millioner, fra 248 millioner kroner i samme periode i fjor. Det viser et gjennomsnittet av estimater Infront har hentet inn for TDN Direkt.

For hele 2021 ventes det operasjonelle driftsresultatet å komme på 1,4 milliarder danske kroner. Videre er det ventet at veksten vil fortsette i 2022 og 2023, når det er ventet at Færøyenes største sjømatselskap vil få et operasjonelt driftsresultat på henholdsvis 1,9 milliarder og 2,1 milliarder danske kroner.

Omsetningen i første kvartal er ventet å stoppe på 1,1 milliarder kroner, ned fra 1,3 milliarder i samme periode i fjor.

Slaktet mindre enn ventet

HØYERE LAKSEPRISER: Analytiker Alexander Aukner i DNB Markets mener Bakkafrost burde ha fått med seg deler av økningen i lakseprisene. Foto: Iván Kverme

En ting analytikerne vil være fokusert på er utviklingen i Skottland og de operasjonelle utsiktene for andre halvår. Det kommer av at Bakkafrost i begynnelsen av april meldte inn et slaktevolum i Skottland for første kvartal på 7.000 tonn, som var 25 prosent lavere enn forventningene til DNB Markets.

– Under forutsetningen at selskapets prognose for slaktevolum i 2021 opprettholdes, bør bortfallet av volumet i første kvartal bli utlignet i andre kvartal, skriver sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets i en analyse.



Ifølge TDN Direkt er det bare ett av syv spurte meglerhus som har en kjøpsanbefaling, mens ett har en salgsanbefaling. Resten holder seg på hold.

Kursmålet varierer fra 480 kroner til 726 kroner, med en gjennomsnitt på 612 kroner pr. aksje.