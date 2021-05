Ga bunnlinjen et kraftig løft

Bakkafrost endte opp med et operasjonelt driftsresultat på 223,5 millioner danske kroner i første kvartal, ned fra 248,1 millioner i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 188 millioner danske kroner.

På bunnlinjen snudde imidlertid oppdrettsselskapet fra et underskudd på 181 millioner danske kroner i første kvartal i fjor, til et overskudd på 493,5 millioner i år. Analytikerne hadde her forventninger om et overskudd på 150 millioner.

– Samlet sett er vi fornøyd med resultatene fra dette kvartalet. Laksemarkedet har blitt hardt rammet av covid-19, men i løpet av kvartalet har vi også sett tydelige tegn til forbedringer i markedet. Det globale tilbudet av laks økte16 prosent på årsbasis i kvartalet, sammenlignet med samme periode i fjor. Til tross for tilbudsøkningen økte også lakseprisene, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen i en kommentar, og påpeker at utsiktene til laksemarkedet også er gode for resten av 2021.

Bakkafrost (Mill. DKK) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.175,64 1.255,23 Operasjonelt driftsresultat 223,50 248,08 Resultat før skatt 493,47 -181,05 Resultat etter skatt 407,73 -147,98