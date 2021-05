Lakseoppdretter skuffer igjen

Et skuffende NRS-kvartal, gjør at konsernsjef Charles Høstlund i NRS først og fremst beskriver utviklingen for den lille islandske virksomheten Arctic Fish i kvartalet, før han kommenterer NRS' kvartalsresultat.

– Dette er første kvartalet det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish er konsolidert i NRS konsernet. Arctic Fish har hatt en meget god utvikling i produksjonskostnad og selskapet slakter stadig mer laks. Arctic Fish er et selskap i vekst, og slaktevolumet forventes å øke betydelig de neste årene. Nylig fikk Arctic Fish tildelt ytterligere nye lisenser som er med på å underbygge selskapets fremtidige vekstambisjon om å slakte 24.000 tonn i 2025. For oppdrettsvirksomheten i Norge er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, og vi har fortsatt for stor variasjon mellom våre beste og dårligste lokaliteter. I første kvartal var lakseprisen vesentlig lavere enn samme kvartal i fjor, men høyere enn forrige kvartal. Prisen økte derimot gjennom kvartalet og har fortsatt å øke etter kvartalslutt, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i børsmeldingen.

Tjente mindre på laksen

Analyterne ventet at omsetningen økte til 1.470 millioner kroner – og et hopp i slaktevolumet sendte NRS' driftsinntekter opp til 1.428 millioner i kvartalet. Det var en bedring fra 1.154 millioner i fjerde kvartal og 1.270 millioner i første kvartal i fjor.

NRS' norske oppdrettsvirksomhet slaktet 11.623 tonn sløyd laks i kvartalet – en oppgang på 115 prosent i slaktevolumet mot tilsvarende kvartal i fjor.

Høyere kostnader, lav laksepris og volumhopp, sendte imidlertid fortjenesten pr. kilo laks bratt ned til 6,64 kroner i kvartalet, sammenlignet med et EBIT-resultat pr. kilo på 16,53 kroner på samme tid i fjor.

NRS opprettholder guidingen om et slaktevolum på 52.000 tonn i 2021, fordelt på 40.000 tonn i Norge og 12.000 tonn på Island. Økningen er en vekst på 31 prosent i den norske produksjonen og 61 prosent på Island, sammenlignet med 2020.



Bedret bunnlinjen

Resultatet før skatt i første kvartal var ventet til 80 millioner. I fjerde kvartal i fjor viste dette resultatet minus 271,9 millioner, tynget av verdijusteringer på mer enn 230 millioner. I første kvartal i fjor var det på 55,1 millioner.

Verdijusteringer på 110 millioner kroner i første kvartal var blant bidragene som økte driftsresultatet, før gevinst på 175 millioner i finansielle eiendeler og 6 millioner i andre finansielle poster, økte resultatet før skatt til 356 millioner kroner i første kvartal.

«Kjøp»

I forrige uke viste en oppdatering at åtte av ni analytikere anbefalte å kjøpe NRS-aksjen før kvartalsrapporten.

Åtte analytikere har kjøpsanbefaling, den siste opererer med «hold».

Det gjennomsnittlige kursmålet til analytikerne er 236 kroner. Mandag stengte NRS' aksjekurs på 209,50 kroner på Oslo Børs.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.428 1.270 EBIT før verdijusteringer 60 75 Resultat før skatt 356 55 Resultat etter skatt 335 39