Fire analytikere om sjømatgigant: – Nytt sterkt kvartal i vente

Salmar ventes blant analytikere å levere nok et relativt sterkt kvartal i første kvartal, ifølge TDN Direkt, dog betydelig ned på årsbasis som følge av forskjeller i lakseprisen.

«Basert på kommentarer fra fjerdekvartalspresentasjonen, trender i spotprisene og utvikling hos sammenlignbare selskaper, mener vi første kvartal vil bli nok et sterkt kvartal for Salmar», skriver DNB Markets.

Meglerhuset venter lignende kostnadsnivåer som fjoråret i Norge, mens kostnadene på Island bør ha falt på kvartalsbasis ettersom fjerde kvartal inkludert kostnader i forbindelse med børsnoteringen av Icelandic Salmon på 3,7 kroner pr. kilo.

DNB Markets venter at region Nord-Norge, hvor industrien har hatt utfordringer med vintersår også i år, vil levere et operasjonelt driftsresultat på 9,4 kroner pr. kilo.

«I fjor klarte Salmar seg betydelig bedre enn sammenlignbare selskaper når det kommer til å håndtere utfordringen med vintersår, og vi venter at de vil takle det bedre i år og», skriver sjømatanalytiker Alexander Aukner i DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

Av totalt 14 analytikere har fem kjøpsanbefaling, åtte holdanbefaling og én anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål ligger på 607,14 kroner, og aksjen omsettes nå for 594,80 kroner.

Positive marginer

Også Sparebank 1 Markets har også inkludert en minimal effekt på prisoppnåelsen som følge av vintersår, og mener konsensus indikerer det samme.

Pareto Securities mener Salmar vil oppnå et driftsresultat på 14 kroner pr. kilo i Nord-Norge.

– Vi forventer de høyeste marginene i Midt-Norge med 19 kroner pr. kilo, mens Nord-Norge ventes til 14 kroner. Også på Island estimerer vi positive marginer på fem kroner pr. kilo, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto til TDN Direkt.

Salmar rapporterte 8. april et slaktevolum for første kvartal på 36.900 tonn. Carnegie lå 200 tonn over dette nivået, og justerte estimatet deretter, også med oppdaterte valutaforutsetninger.

«På tross av reduserte estimater gjentar vi vår kjøpsanbefaling ettersom vi mener kvaliteten og potensialet offshore ikke er fullt ut reflektert i dagens aksjekurs. (..) Salmar er fortsatt vårt toppvalg i sektoren», skriver analytiker Lars Konrad Jonhsen i meglerhuset.