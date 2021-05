DNB Markets hever kursmålet etter tirsdagens tall

Tirsdag presenterte Bakkafrost sine kvartalstall, noe som endte med at aksjen falt 0,8 prosent til 707,80 kroner.

Nå velger tallknuserne i DNB Markets å heve kursmålet på Bakkafrost fra 640 til 710 kroner. Ifølge TDN Direkt beholder meglerhuset sin hold-anbefaling på aksjen.

DNB Markets har økt estimatet for resultat pr. aksje med 11,1 prosent etter et «solid første kvartal og på høyere enn ventet prispremie for resten av 2021».

I første kvartal 2021 fikk Bakkafrost et operasjonelt driftsresultat på 223,5 millioner danske kroner i første kvartal, ned fra 248,1 millioner i samme periode året før.

På bunnlinjen snudde imidlertid oppdrettsselskapet fra et underskudd på 181 millioner danske kroner i første kvartal i fjor, til et overskudd på 493,5 millioner i år.

– Samlet sett er vi fornøyd med resultatene fra dette kvartalet, sier Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen i en kommentar, og påpeker at utsiktene til laksemarkedet også er gode for resten av 2021.