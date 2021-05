Meglerhus vraker kjøpsanbefalingen etter tirsdagens nyheter

Tirsdag presenterte Norway Royal Salmon sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på 4,5 prosent.

Ifølge Bloomberg velger Kepler Cheuvreux-analytiker Christian Olsen Nordby nå å nedgradere aksjen fra kjøp til hold. Kursmålet settes til 212 kroner. Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Norway Royal Salmon ligger på 231 kroner.

Onsdag formiddag omsettes aksjen for 192,40 kroner, ned 3,8 prosent. For at kursmålet til Olsen Nordby skal innfris må aksjen stige 10 prosent.

I løpet av de siste 8 månedene har Kepler Cheuvreux gitt Norway Royal Salmon en kjøpsanbefaling og en hold-anbefaling.

Tallenes tale

I første kvartal 2021 fikk Norway Royal Salmon et operasjonelt driftsresultatet før verdijusteringer på 60 millioner kroner, ned fra 75 millioner i første kvartal 2020. Ifølge TDN Direkt var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 87 millioner kroner i første kvartal.

Norway Royal Salmon viser til at fortsatt høye produksjonskostnader for oppdrettsvirksomheten i Norge preger resultatet. I tillegg var lakseprisen lav i kvartalet, påvirket av covid-19 og høy tilbudsvekst.

– For oppdrettsvirksomheten i Norge er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, og vi har fortsatt for stor variasjon mellom våre beste og dårligste lokaliteter. I første kvartal var lakseprisen vesentlig lavere enn samme kvartal i fjor, men høyere enn forrige kvartal, uttalte konsernsjef Charles Høstlund i forbindelse med kvartalstallene.

Norway Royal Salmon (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.428 1.270 EBIT før verdijusteringer 60 75 Resultat før skatt 356 55 Resultat etter skatt 335 39