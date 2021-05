Fokuset i kvartalsrapporten til Mowi onsdag ventes rettet mot oppdatert slaktevolumguiding for 2021, utbyttet og ledelsens syn på markedsutsiktene, ifølge fire analytikere.

20. april rapporterte Mowi et operasjonelt driftsresultat på rundt 109 millioner euro for første kvartal, sammenlignet med Infront-konsensus 90 millioner euro. Slaktevolumet var 125.500 tonn, mot konsensusforventing på 116.000 tonn.

Kjetil Lye i Handelsbanken forklarer at Mowis bedre enn ventede tall i april var drevet av høyere slaktevolum og bedre lønnsomhet i Consumer Products.

– Vi ser noe oppsiderisiko på slaktevolum for 2021, men forventer ikke at selskapet endrer volumguidingen allerede i første kvartal, sier Lye til TDN.

Lye har en kjøpsanbefaling på Mowi-aksjen og kursmål på 236 kroner.

Fearnley Securities venter et utbytte på 1,09 kroner pr. aksje, tilsvarende en utbetalingsgrad på 75 prosent, samt fokus på regional kostnadsutvikling og fremtidig marginforventninger for Consumer Products.

«Sistnevnte utviklet seg bedre enn forventningene i første kvartal, og vi vil se etter en forklaring på om dette er sesongeffekter eller mer varig», skriver meglerhuset.

Meglerhuset ser også potensiale for en oppgradert volumguiding i Norge med 10.000 tonn for 2021 til 270.000 tonn.

«Mowi guider 2021-volumer flatt i Norge, mens vi forventer en volumvekst på åtte prosent i Norge i år. Vi vil bli overrasket hvis Mowi ikke tar del i denne veksten», skriver analytiker Nils Thommessen i Fearnley Securities.

Thommessen har en holdanbefaling på Mowi-aksjen og et kursmål på 218 kroner.

Utlignes – usikkert

Etter Mowis oppdatering i april skrev Pareto Securities at estimatene for 2021-2023 ble økt med rundt 1 prosent, drevet av høyere volumer etter den sterke førstekvartalsoppdateringen, men venter uansett at kvartalet vil bli utlignet av noe lavere volumer resten av året.

Tirsdag skriver analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen at meglerhuset venter et utbytte på 0,70 kroner pr. aksje for kvartalet.

Kursmålet på 220 kroner og holdanbefaling ble holdes uendret.

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen vil spesielt følge med på kommentarer rundt tilbuds- og etterspørselsdynamikken i markedet, ettersom fallende biomasse i både Norge og Chile samtidig som pandemirestriksjoner lettes, bør forbedre de fundamentale forholdene.

«Omfanget av forbedringene er fortsatt usikkert og kommentarer om hvordan Mowi, som står for rundt 25 prosent av det globale tilbudet, ser utsiktene er vårt fokus», skriver analytikeren.

Johnsen har en selg-anbefaling på Mowi-aksjen og kursmål på 170 kroner. Det impliserer en nedside på tett oppunder 20 prosent.

Mowi-aksjen har steget 9,5 prosent hittil i år, men bare 14,6 prosent siste år. Mange aksjer opplever store utslag i kursen siste tolv måneder ettersom pandemien rammet hele markedet kraftig.